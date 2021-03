Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu, europarlamentar PMP, a avut o intervenție extrem de acida, in Parlamentul European, la adresa șefului diplomației UE, Josef Borrell. Inaltul oficial european s-a aflat in sala și l-a ascultat fara reacție pe Traian Basescu. Citește și: Dupa ce l-a facut papagal…

- Dupa debarcarea lui Ludovic Orban de la conducerea guvernului, au aparut disensiuni și reproșuri in interiorul PNL. Cel mai vhement critic al fostului premier este fostul jurnalist, Rareș Bogdan, care a facut afirmații dure la adresa acestuia. Analiștii politici și-au pus intrebarea de unde aceste reacții…

- Rareș Bogdan iși continua seria criticilor la adresa președintelui PNL, Ludovic Orban, inceputa intr-un interviu acordat zilele trecute jurnalistului Ion Cristoiu, la postul de televiziune Aleph News. In discuția cu Libertatea, Bogdan spune ca Orban trebuia sa plece din fruntea partidului inca din decembrie,…

- Scandalul din interiorul PNL dintre ”reformiștii” conduși de Rareș Bogdan și tabara Ludovic Orban a facut valva in lumea politica, dar se pare ca acest conflict nu este pe placul Cotroceniului. Citește și: Comisia Europeana a decis: Vaccinarea ramane voluntara si nu vor fi limitari de drepturi…

- Președintele PNL Ludovic Orban a avut marți prima reacție publica legata de conflictul din partid, dupa ce Rareș Bogdan și Robert Sighiartau i-au cerut demisia. Intrebat, marți, daca ia in calcul sa demisioneze, in condițiile in care are din ce in ce mai mulți contestatari in partid, Orban a raspuns:…

- Ludovic Orban trebuie sa fie tratat ca un om politic responsabil, declara la RFI vicepreședintele PNL Gheorghe Falca. Reacția sa vine dupa ce prim-vicepreședintele formațiunii Rareș Bogdan și secretarul general Robert Sighiartau au cerut demisia liderului partidului. Gheorghe Falca estimeaza…

- Armin Laschet, noul lider al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) din Germania, mai trebuie inca sa-i convinga pe alegatori ca va fi o solutie mai buna decat premierul Bavariei, Markus Soeder, pentru a-i succeda cancelarului federal Angela Merkel dupa alegerile din septembrie, arata luni un sondaj de…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan afirma ca liderul partidului, Ludovic Orban, conduce in mod dictatorial PNL, impunand decizii și ignorandu-i pe ceilalți liberali din conducerea partidului. „Va spun o chestiune dureroasa. Uneori mi se parea ca atunci cand eram la masuța mea de realizator cu o…