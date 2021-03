Ludovic Orban, despre protestele anti-restricții: „Ce vor? Să moară mai mulți oameni?” Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban a declarat ca nu ințelege solicitarile protestatarilor AUR, susținand ca restricțiile sunt necesare in combaterea pandemiei. „Solicitarile protestatarilor mi se par destul de neclare”, a explicat Ludovic Orban, conform Digi24 . „Nu ințeleg. In Romania sunt zeci de mii de familii care și-au pierdut oameni dragi. Ce ar trebui? Sa moara mai mulți? Toate masurile luate nu urmaresc decat scopul de a pazi viața și sanatatea cetațenilor romani. Nimeni nu le instituie de dragul acestor masuri. Ele sunt necesare. Nu contest dreptul oamenilor de a protesta,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

