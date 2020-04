Stiri pe aceeasi tema

- "Este o aberatie. E un proiect de lege care a fost initiat de un senator al nostru fara a avea acordul grupului parlamentar din Senat, dar mai ales fara a avea acordul conducerii PNL. PNL nu sustine acest proiect de lege, Guvernul pe care il conduc este categoric impotriva acestui proiect de lege.…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a catalogat, vineri, proiectul de lege privind executarea la domiciliu a pedepsei cu inchisoarea, initiat de senatorul liberal Alina Gorghiu, drept o "aberatie" si a anuntat ca deputatii liberali vor vota impotriva. "Este o aberatie. E un proiect…

- Documente atasate: Proiectul de lege, forma initiatorului Potrivit unui proiect legislativ care a trecut tacit de senatori, pensionarii care au grija de nepoții lor ar putea primi de la stat o indemnizație pentru creșterea și ingrijirea micuților. Ajutorul financiar va fi primit de bunici daca parinții…

- Presedintele executiv al PMP, Marius Pascan, a afirmat joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre posibilitatea declansarii alegerilor anticipate, dar a subliniat ca formatiunea sa nu doreste un astfel de scenariu, in sensul ca nu vor participa la…

- USR a anuntat care sunt motivele pentru care va vota impotriva motiunii de cenzura. "PSD si UDMR au depus motiunea de cenzura impotriva Guvernului PNL nu pentru ca le-ar pasa de viata romanilor, cum ipocrit invoca, in mod repetat, in textul motiunii. Am vazut in ultimii ani, de altfel, cat…

- Președintele PRO Romania, Victor Ponta a declarat, vineri, la Digi24, ca partidul pe care il conduce nu va vota pentru o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Orban, in contextul in care elementul declanșator al acestui instrument parlamentar vizeaza modificarea legislației electorale astfel incat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca "fortarea" declansarii alegerilor anticipate, prin asumarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi, ar duce la blocarea administratiei publice si locale din Romania timp de patru luni.Tariceanu a reiterat,…

- Liderul Grupului UDMR din Camera Deputatilor, Korodi Attila, a declarat joi, pentru Agerpres, ca parlamentarii formatiunii sale vor vota motiunea de cenzura pe care PSD doreste sa o depuna, dupa ce Guvernul a anuntat ca isi va asuma raspunderea pentru alegerea primarilor in doua tururi."Daca se contureaza…