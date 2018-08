Stiri pe aceeasi tema

- "Va asiguram ca protectia si siguranta oaspetilor si a vizitatorilor nostri sunt de importanta vitala pentru noi si ca nu avem nicio evidenta despre sederea la care s-a facut referire recent in presa", au scris acestia pe pagina de Facebook a hotelului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca el nu a depus nicio plangere dupa tentativa de ucidere a sa din aprilie 2017, despre care a vorbit cu o seara inainte, si ca a ”auzit” spre sfarsitul anului ca ar fi fost o ancheta. Dragnea sustine…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la tentativa de asasinat despre care a vorbit, ca cei patru suspecți l-au oprit in trafic, pe Bulevardul 13 Septembrie, cu doua mașini fara numere de inmatriculare, susținand ca nu a sesizat nicio instituție a statului. „Cam imediat, la cateva zile…

- SRI si DIICOT au reactionat la stirea privind presupusa tentativa de asasinat a lui Liviu Dragnea. SRI a transmis ca nu are atributii de paza a demnitarilor, iar daca ar fi avut informatii in acest sens le-ar fi trimis institutiilor abilitate. "Serviciul Roman de Informații nu are atribuții legale…

- Surse judiciare au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca pe rolul structurilor de parchet din cadrul Ministerului Public nu a existat in lucru un dosar privind faptele facute publice de Liviu Dragnea, seara trecuta.De asemenea, nici structurile de poliție nu au informații, pana la acest moment,…

- Juecatorul Cristi Danilet, fost membru CSM, reactioneaza la declaratiile lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a sustinut ca a fost tinta unei tentative de asasinat. Magistratul nu da nume, pentru a nu putea fi tinta unei actiuni disciplinare."Azi am aflat ca Romania e țara tentativelor.…

