- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca vrea sa inceteze atacurile „reciproce” in campania pentru alegerea Declarațiile au fost facute, duminica, la Oradea. Orban a susținut, duminica, la Oradea, ca iși dorește ca, odata cu debutul campaniei interne pentru președinția PNL, sa inceapa și recredibilizarea…

- „Am primit in sms referitor la convocarea transmisa de secretarul general. Convocarea s-a facut fara ca eu sa primesc, ca președinte al partidului, procedura normala și fireasca, actele și conținutul ordinii de zi. Nu sunt de acord cu informația ca eu am refuzat sa convoc BPN, dorința mea era sa stabilim…

- Alexandru Muraru, președintele PNL Iași și deputat, a declarat ca prin programul „Anghel Saligny” Guvernul Romaniei iși propune sa investeasca in domenii foarte clare și vitale pentru orice localitate din Uniunea Europeana: drumuri de interes local, apa sicanalizare, accesul populatiei la sistemul de…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, marți, despre nemulțumirile exprimate de președintele PNL, Ludovic Orban, in legatura cu activitatea Executivului, spunand ca „pare mai mult o declarație a PSD, decat a președintelui PNL”. „Nu am vazut, dar nu cred ca ar putea sa spuna așa ceva președintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, marti, la Ploiesti, ca nu filiala Prahova a pierdut pozitia de ministru al Finantelor dupa revocarea lui Alexandru Nazare, ci partidul in ansamblul sau si chiar Romania. "Nu filiala Partidului National Liberal a pierdut pozitia de ministru al Finantelor,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Braila, ca negocierile in care Florin Citu a fost desemnat premier au fost conduse de el, in calitate de presedinte al PNL la acea vreme. "Unii care il sustin astazi pe domnul Citu si chiar domnul Citu sunt in pozitiile pe care le…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat duminica la Arad ca nu este genul care sa iși faca poze ca sa iși arate sprijinul și ca este susținut de mulți colegi de partid la alegerile de la congresul PNL...