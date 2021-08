Ludovic Orban, despre PNDL 3: Programul va fi adoptat în momentul în care ne înţelegem în coaliţie. Acum suntem în discuţii ”Sunt mai multe puncte care sunt in discutie, trebuie sa cautam consensul, sa cautam formula care sa permita ca fiecare formatiune politica sa isi vada punctul de vedere in deciziile luate, In ceea ce priveste PNDL3, eu le-am explicat inca din prima discutie la sfarsitul lui ianuarie, inceputul lui februarie si am si dat explicatia ca nu mi s-a nazarit mie sau PNL sau UDMR sa lanseze un plan de investitii in dezvoltarea locala. Avem o mare problema. Pe masura ce se termina PNDL1 si PNDL2 care se apropie de final… dintr-o valoare de 55 – 56 miliarde de euro, sunt decontate 37-38 miliarde, deci… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca partidele din coaliția de guvernare au decis demararea noului Program de Investiții pentru comunitațile locale, care se va derula dupa modelul PNDL, cu un buget multianual de aproape 50 de miliarde de lei. Banii vor fi folosiți, pe 7 ani, pentru proiecte de infrastructura…

- Programul a fost adoptat cu 69 de voturi pentru si 30 impotriva, 19 republicani votand pentru. Sondajele arata ca efortul de modernizare a infrastructurii americane, conceput pe parcursul a luni de zile de un grup bipartisan de senatori, este in general popular in randul publicului. Proiectul de lege…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, anunta ca in cursul acestui an va fi reglementat din punct de vedere legislativ un nou plan de investitii dupa modelul Planului National de Dezvoltare Locala (PNDL), cu o valoare de aproximativ 50 de miliarde de lei. "Am discutat, s-a discutat…

- “Am discutat, s-a discutat si in coalitie, trebuie mentionat, nu stiu daca premierul v-a povestit, am discutat si in coalitie programul PNDL 3 in linii mari, cam ce am discutat si la Biroul Executiv, adica lansarea unui nou plan de investitii de o valoare aproximativa de 50 de miliarde intr-un plan…

- Premierul Florin Citu si liderul liberal Ludovic Orban s-au inteles, in sedinta de marti a conducerii PNL, ca Executivul sa demareze programul PNDL 3 incepand cu anul viitor, sustin surse politice pentru News.ro. Noul program dedicat autoritatilor locale va avea o valoare de cel putin 50 miliarde…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a declarat, luni, ca declarațiile facute de colegul sau Virgil Guran, liderul PNL Dâmbovița, aduc prejudicii de imagine partidului. Gorghiu mai spune ca afirmațiile acestuia sunt niște acuzații foarte grave care nu au niciun fel de argument în spate, și "sunt…

- Ludovic Orban, a afirmat ca PNDL 3 este o necesitate, dar sa fie un program adevarat cu o suma care sa permita realizarea unor obiective de investitii. Liderul PNL a precizat ca sunt necesare cel putin 40 de miliarde de lei. „PNDL 3 este o necesitate, dar un PNDL 3 adevarat, cu o suma care…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat marti ca Agentia Nationala pentru Investitii in Infrastructura de Sanatate este cuprinsa in programul de guvernare, care este deja aprobat in Parlament, prin urmare acest subiect nu mai trebuie negociat in coalitie. "Aceasta agentie este prinsa…