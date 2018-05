Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Hava, președintele PNL Alba și prim-vicepreședinte al partidului a declarat, joi, ca Ludovic Orban nu ar fi trebuit sa solicite un vot in Biroul Executiv pentru sustinerea plangerii penale la adresa premierului Viorica Dancila. El a completat ca are aceeasi pozitie ca si secretarul general al…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca in conducerea partidului a existat "o sustinere clara" si o solidarizare cu demersul sau privind plangerea penala impotriva premierului Viorica Dancila. El a calificat ca fiind false stirile care au aparut referitoare la contestarea acestui demers de…

- Liderul PNL Alba, Mircea Hava, prim-vicepresedinte al partidului, a declarat, joi, ca Ludovic Orban nu ar fi trebuit sa solicite un vot in Biroul Executiv pentru sustinerea plangerii penale la adresa premierului Viorica Dancila. Hava a completat ca are aceeasi pozitie ca si secretarul general al PNL,…

- Liderul PNL Alba, Mircea Hava, a declarat, joi, ca plangerea penala facuta de Ludovic Orban la adresa premierului Viorica Dancila nu trebuia facuta, adoptand aceeasi pozitie cu Ilie Bolojan, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Liberalii sustin demersul privind plangerea penala depusa de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila, a anuntat marti prim-vicepresedintele partidului Raluca Turcan. „PNL sustine demersul lui Ludovic Orban de a sesiza posibila incalcare a legii de catre prim-ministrul…

- Liderii liberali au dat, marti, un vot de sustinere pentru Ludovic Orban pe tema plangerii penale facuta de acesta impotriva premierului Viorica Dancila. Doar trei persoane au votat „impotriva“, printre acestea fiind prim-vicepresedintele Iulian Dumitrescu si vicepresedintele Marian Petrache, in timp…

- Liberalii sustin demersul presedintelui PNL, Ludovic Orban, privind plangerea penala depusa impotriva premierului Viorica Dancila, decizia fiind luata prin votul Biroului Executiv in condițiile in care au existat voci la varful PNL care s-au dezis de acțiunea lui Orban. Printre cei care au ieșit public…

- Mai multe organizatii PSD din teritoriu si-au manifestat, joi, sprijinul pentru premierul Viorica Dancila, aceasta reactie venind in contextul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus o plangere penala impotriva prim-ministrului Romaniei."O serie de controverse au aparut in spațiul…