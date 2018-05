Presedintele PNL, Ludovic Orban, a vorbit, miercuri, despre plangerea pe care a depus-o impotriva premierului Vioricai Dancila. Orban a precizat ca demersul a fost „facut din proprie initiativa”.

„Am considerat ca faptele care s-au petrecut și pe care le-au savarsit liderul PSD și premierul pot fi de natura penala.

Ceea ce consider eu necesar este cercetarea circumstantelor legate de aceste decizii, de modul in care au fost pregatite, adoptate, de modul in care au fost comunicate public. Din punctul meu de vedere, exista temeiuri ca aceste fapte sa aiba elementele constitutive…