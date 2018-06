Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT a inceput urmarirea penala in rem in dosarul intocmit de anchetatori in urma plangerii depuse de presedintele PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila si a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Sursele citate au aratat ca decizia a fost…

- Marți, o știre bomba a facut ocolul publicațiilor din Romania. Conform acesteia, impotriva președintelui Klaus Iohannis a fost depusa o plangere la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, din cauza faptului ca șeful statului nu se supune deciziei Curții Constituționale a Romaniei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a reactionat din nou, luni, fata de pozitiile publice exprimate la adresa instantei supreme si a judecatorilor, hotarand, in Adunarea generala, sa sesizeze CSM pentru a stabili daca aceste declaratii afecteaza independenta sau reputatia judecatorilor. De asemenea,…

- Premierul Viorica Dancila a catalogat plangerea penala facuta impotriva sa de presedintele PNL, Ludovic Orban, ca fiind "un act deplasat", precizand ca este convinsa ca justitia va gasi ridicola aceasta plangere. "Consider ca este un act deplasat sa faci plangere penala pentru inalta tradare premierului…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca plangerea penala depusa de Ludovic Orban impotriva premierului Viorica Dancila si a liderului PSD a fost conceputa la Cotroceni, lucru care va reiesi si din publicarea textului. "Aceasta sesizare sau ce a facut aceasta unealta este conceputa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Iasi, ca a despus o sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curtea de Casatie si Justitie (PICCJ) impotriva premierului Viorica Dancila si a liderului PSD, Liviu Dragnea, pentru ca nu a putut sa se faca ca nu vede ”cum Romania este facuta praf…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Iasi, ca a depus, in "calitate de cetatean al Romaniei", o sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind anumite fapte savarsite de prim-ministrul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea.De la Bruxelles,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Iasi, ca a depus, in "calitate de cetatean al Romaniei", o sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind anumite fapte savarsite de prim-ministrul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. Liderul…