- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, semnaleaza aparitia unor persoane care profita si au lansat servicii contra cost pentru eliberarea Certificatelor de Situatie de Urgenta si precizeaza, in acest context, ca certificatele se elibereaza exclusiv online si sunt gratuite.…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat duminica seara ca sunt discutii in Guvern si sunt luate in calcul mai multe scenarii legate de salariatii bugetari, iar la Ministerul Muncii se lucreaza, probabil, la o analiza pe acest subiect. „Avem discutii in Guvern…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a anuntat, vineri, ca intentioneaza sa lanseze o aplicatie informatica pentru turism, care sa permita tuturor agentiilor, dar si turistilor, sa transmita avansurile care au fost platite pentru vacantele din acest an, in vederea recuperarii…

- Certificatul de situatie de urgenta va fi necesar companiilor afectate de situația economica generata de criza coronavirus COVID-19 in Romania, incepand din luna aprilie 2020. Certificatul de situatie de urgenta va fi emis de Ministerul Economiei și va fi necesar companiilor pentru a putea obține apoi…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale anunta ca impactul financiar estimat pentru aplicarea masurilor sociale de urgenta stabilite de Guvern este de 2,036 miliarde lei, conform unui comunicat remis AGERPRES . Potrivit sursei citate, Guvernul a aprobat joi Ordonanta de urgenta pentru modificarea si…

- Nu exista niciun motiv de îngrijorare în ceea ce privește alimentarea cetațenilor cu electricitate și gaze, a declarat miercuri Virgil Popescu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, dupa ce a convocat Comandamentul pentru situații de urgența la nivelul Ministerului pentru…