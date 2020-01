Stiri pe aceeasi tema

- O minciuna gogonata. Așa califica Ludovic Orban informațiile potrivit carora președintele Klaus Iohannis i-ar fi cerut sa candideze la Primaria Capitalei. Liderul PNL a precizat ca partidul sau iși va decide candidatul la Primaria București in urma unei cercetari sociologice.

- Sambata, 11 ianuarie 2020, Mons. Aurel Perca, numit de Papa Francisc in oficiul de Arhiepiscop Mitropolit de București, va fi inscaunat in cadrul unei Sfinte Liturghii solemne celebrate la ora 10:30 in...

