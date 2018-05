Ludovic Orban, despre moţiunea de cenzură împotriva Vioricăi Dăncilă: "Cu siguranţă vom apela la acest instrument" "Demiterea premierului, a unui Guvern, se face prin motiune de cenzura. Vom utiliza acest instrument al motiunii de cenzura, dar intr-un moment in care vom considera ca sunt cele mai mari sanse. Trebuie sa apara niste fisuri evidente in cadrul coalitiei, sa se rupa UDMR de PSD, ca deocamdata UDMR s-a lipit ca marca de scrisoare de PSD. Deja au aparut tensiuni intre PSD si ALDE, dar nu sunt inca niste tensiuni care sa ajunga la maturitate si care sa determine un vot al ALDE impotriva Guvernului. Se mai lucreaza si in PSD, fiindca nu toti pesedistii sunt de acord cu nivelul absolut grobian pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem alaturi de presedintele Iohannis si sustinem demersul perfect justificat initiat de presedinte prin care a solicitat demisia din functie a doamnei Vasilica Viorica Dancila. Orice zi in care doamna Dancila ramane in pozitia de premier risca sa afecteze interesele nationale ale Romaniei si…

- "Este un demers perfect motivat. Doamna Viorica Vasilica Dancila nu are ce sa caute in fruntea Guvernului. Este o marioneta a lui Dragnea si a lui Tariceanu, care executa orbeste toate ordinele ticaloase ale celor doi", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit Mediafax. PNL va…

- Opoziția susține demersul lui Iohannis privind cererea demisiei lui Dancila. Ludovic Orban si Dan Barna, liderii PNL și USR au declarat, vineri, pentru Libertatea, ca ”sunt discuții privind oportunitatea depunerii unei motiuni de cenzura”, in aceasta sesiune parlamentara. ”Sustinem total decizia președintelui…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca in mod sigur PNL va depune motiune de cenzura impotriva Guvernului si in actuala sesiune...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Botosani, ca, in actuala sesiune parlamentara, partidul pe care il conduce va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului, precizand ca saptamana viitoare PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii.

- Opozitia a depus, luni, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla "PSD calca in picioare cea mai mare sarbatoare a romanilor de pretutindeni - Centenarul Marii Uniri", adresata ministrului Culturii, George Ivascu. Motiunea este initiata de 108 deputati de la PNL, USR si PMP. "Maine,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa in momentul in care se va considera ca "Guvernul este in cea mai proasta situatie”, iar motiunea are sanse sa fie adoptata.„Stiti foarte bine ca in fiecare sesiune parlamentara avem dreptul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa in momentul in care se va considera ca „Guvernul este in cea mai proasta situatie“, iar motiunea are sanse sa fie adoptata.