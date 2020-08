Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, ca, potrivit datelor din REVISAL, la data de 20 iulie, raportat la 1 ianuarie 2020, numarul de angajati cu contracte de munca a fost mai mic cu doar 648. "Eu va dau date luate din REVISAL. La data de 20 iulie, raportat la 1 ianuarie 2020,…

- Premierul Ludovic Orban a spus duminica, la B1 Tv, intrebat daca a a fost in concediu, ca nu iși permite concediu mai ales in perioada asta.„Glumiți? Care concediu? Știți ca nu imi permit concediu, mai ales in perioada asta. Am recomandat tuturor romanilor sa iși petreaca concediul in Romania.…

- Vin date absolut alarmante privind numarul oamenilor care au ramas șomeri in Romania, dupa masurile drastice luate de autoritați pentru a stopa evoluția coronavirusului. Mai mult de 875.000 de locuri de munca au fost sterse din econo­mie in perioada 16 mar­tie – 15 iulie, conform datelor transmise…

- Doi angajați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontiera și doi șoferi de pe cursa Moldova-Italia au ajuns in vizorul CNA și al procurorilor anticorupție, dupa ce informațiile despre presupusa falsificare a unor certificate medicale și a unor contracte de munca pentru pasagerii curselor internaționale…

- 400.000 de romani au ramas definitiv fara locuri de munca dupa ce companiile la care erau angajați s-au inschis din cauza restricțiilor impuse de guvern in stare de urgența. Guvernul Romaniei le platește șomaj, insa...cam atat. Gasirea unui loc de munca e o sarcina care cade exclusiv in carca celor…

- „Somajul tehnic va continua si dupa 1 iunie , dar doar pentru cateva domenii in care masurile de restrictie se vor mentine. Pentru restul domeniilor, pentru cei care au fost afectati, beneficiari ai somajului tehnic, oameni care doresc sa revina in activitate, gradual sau total, vom avea o masura de…

- Somajul tehnic va continua si dupa 1 iunie, dar numai pentru cateva domenii in care masurile de restrictie se vor mentine, iar pentru restul domeniilor afectate statul va sustine o parte din costul salarial al angajatilor care isi reiau activitatea, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- Aproape jumatate dintre participanții la cel mai recent studiu derulat de eJobs Romania cred ca in urmatoarele 12 luni iși vor schimba locul de munca, fie pentru ca au ramas fara job, fie pentru ca actualul angajator nu le mai poate indeplini așteptarile profesionale. Dintre aceștia, 28% vor cu orice…