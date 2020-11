Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul guvernului Romaniei a anunțat ca medicul care a suferit rani și arsuri dupa ce a incercat sa iși salveze pacienții din incendiul de la Spitalul din Piatra Neamț a ajuns la Spitalul Militar „Regina Astrid” din Bruxelles și este ingrijit in cele mai bune condiții de medicii belgieni, relateaza…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca medicul ranit in incendiul de la Piatra Neamt a ajuns la Spitalul Militar "Regina Astrid" din Bruxelles si este ingrijit in cele mai bune conditii. "Pot sa va spun despre medicul erou de la Piatra Neamt ca a ajuns la Spitalul Militar…

- Ludovic Orban a facut declarații referitoare la transferul medicului Catalin Denciu, care se afla in stare grava dupa ce a incercat sa salveze pacienții internați la ATI in Spitalul Județean din Piatra Neamț, in timpul incendiului de sambata seara. Premierul a spus ca medicul este in tratament la Spitalul…

- Medicul ranit grav in incendiul care a mistuit Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț a ajuns la Spitalul Floreasca, iar in aceasta dimineața a fost transferat in Belgia, iar ceilalți 6 raniți au fost duși și ei cu ambulanțele la spitalul modular de la Lețcani, a anunțat premierul Ludovic…

- Medicul care a suferit arsuri grave in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este Catalin Denciu și era de garda la momentul tragediei. El are arsuri pe 40% din suprafața corpului dupa ce a incercat sa salveze din flacari pacienți care erau internați in stare critica,…

- 10 persoane au murit in incendiul puternic din aceasta seara din Piatra Neamț, iar alte 6 sunt in stare grava, inclusiv medicul de garda al salonului ATI prezent in acele momente in spital! Aceasta va fi transferat in aceasta noapte la București cu un avion militar.

- Fostul președinte, Traian Basescu, il someaza pe premierul Ludovic Orban și ii sugereaza sa-l trimita pe medicul cu arsuri in strainatate. Va reamintim ca medicul a intervenit pentru a salva mai mulți pacienți, insa a suferit arsuri grave pe 80% din corp. Citeste si: Detalii DRAMATICE de la…

- Zece oameni au murit sambata seara la Piatra Neam, in urma unui incendiu la sectia ATI a Spitalului Judetean. Alte sapte persoane sunt ranite, printre ele si medicul de garda, care a fost grav ranit cand a incercat sa salveze din foc pacientii intubati si imobilizati la pat .