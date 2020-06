Ludovic Orban despre mărirea pensiilor: nu le vom crește ca să nu le putem plăti Premierul Ludovic Orban arata ca Executivul va crește pensiile, dar nu cu 40% ci cu un procent ca sa permita și plata in continuare a acestora. Citește și: Impozitarea pensiilor speciale a fost adoptata de Parlament: cum se va aplica noua taxa speciala și cine este vizat ”Vom crește pensiile, dar eu trebuie sa ma asigur ca avem de unde sa le platim. La jumatate anului, in conformitate cu legea, ministrul Finanțelor trebuie sa faca un plan și vor exista consultari cu instituțiile care pot genera prognoze corecte. Nu ne purtem permite sa aruncam in momentul de fața… Ministrul de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat ca pensiile vor crește, dar ca majorarea va fi facuta "cu cat va fi posibil". Prim-ministrul a spus ca Guvernul nu va crește pensiile pentru ca, mai apoi, sa nu le poata plati.”Vom crește pensiile, dar eu trebuie sa ma asigur ca avem de unde sa le platim. La jumatatea anului,…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a promis, de la tribuna Camerei Deputaților, ca PNL va crește alocațiile și pensiile. El a spus ca sursa de finanțare ideala ar fi obținuta prin impozitarea pensiilor speciale.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 67: Sa ne trezim dracului…

- Premierul Ludovic Orban a dat de inteles ca pensiile vor creste, insa cu un procent care sa permita sustenabilitatea platii acestora si in anii viitori. Ludovic Orban: Nu vom creste pensiile cu 40 la suta, asa cum scrie in lege, ar fi fost greu si in conditii normale De asemenea, Florin Citu,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca obiectivul Guvernului pe care il conduce este sa creasca pensiile "in mod realist, pe baza realitatilor economice", apreciind ca marirea acestora cu 40% ar reprezenta "o nuca fierbinte, care a fost pregatita din timp de PSD". "Urmarim sa crestem…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni seara, la Digi 24, ca majorarea pensiilor va avea loc, dar procentul de 40% nu este unul realist. ”Pensionarii sa aiba încredere ca vom majora pensiile, dar vom vedea dupa mai multe analize cât putem suporta din Buget... Impactul pe 2021 ar fi…

- Pensiile ar putea crește cu doar 10% din septembrie și nu cu 40% așa cum era prevazut. „Este un scenariu pe care l-am luat in calcul, am calculat impactul și riscurile aferente, alaturi de un alt scenariu il voi prezenta guvernului și vom lua o decizie”, a declarat joi, la Realitatea Plus, ministrul…

- Premierul Ludovic Orban a fost intrebat joi daca au existat discutii la Guvern pentru majorarea pensiilor in septembrie cu un procent mai mic de 40%, el raspunzand ca Executivul vrea sa si poata garanta plata pensiilor crescute.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca bugetul statului va fi afectat de criza declanșata de pandemie, și a cerut Guvernului sa analizeze reducere cheltuielilor bugetare. Libertatea a discutat cu analiști economici despre cele mai probabile locuri din care Executivul ar putea reduce cheltuielile.Guvernul…