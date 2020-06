Stiri pe aceeasi tema

- Paul Stanescu a anuntat care va fi prima masura care va fi luata de Partidul Social Democrat, dupa demiterea Guvernului Orban, potrivit antena3.ro."Ludovic Orban este primul premier care ignora de luni de zile, cu cinism, interesele pensionarilor si ale copiilor, intr un context de criza, in care tocmai…

- Premierul Ludovic Orban spune ca majorarea pensiilor era greu de suportat chiar și intr-o situație economica favorabila, dar ca, acum, cand Romania este intr-o criza, creșterea pensiilor cu 40% nu poate fi susținuta financiar.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca premierul Ludovic Orban are, de acum inainte, resursa necesara pentru dublarea alocatiilor si marirea pensiilor, dupa ce legea privind impozitarea pensiilor a trecut de Parlament. "PSD a asteptat, timp de sase luni, pe domnul Orban si Guvernul…

- Șeful Cancelariei primului ministru, Ionel Danca, a vorbit aseara la emisiunea ”Dosar de politician”, difuzata la B1 TV, despre problema majorarii pensiilor. Acesta a menționat cand vom putea afla procentajul cu care pensiile vor fi majorate de la 1 septembrie. Ministrul Finanțelor Publice a anunțat…

- Premierul spune ca o decizie in privinta majorarii pensiilor, de la 1 septembrie, se va lua cand va fi gata raportul la 6 luni privind starea economiei. "Este prematura orice declarație pe tema pensiilor. Cand vom avea raportul la 6 luni privind starea economiei, de asemenea cand vom avea prognoza economica…

- Romania se afla in impas economic, dupa ce peste un milion de romani au intrat in șomaj tehnic sau și-au pierdut locurile de munca, pe fondul pandemiei de coronavirus. In acest context, majorarea pensiilor cu 40%, care urma sa aiba loc de la 1 septembrie, precum și dublarea alocațiilor pentru copii,…