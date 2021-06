Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Bacau, ca liderii liberali care și-au declarat susținerea pentru Florin Cițu la șefia partidului nu au plecat de fapt de langa el. Orban și-a prezentat și calitațile care il recomanda pentru pastrarea funcției de președinte al partidului, spunand ca incredearea pe care a caștigat-o, de-a lungul anilor, […] The post Ludovic Orban, despre liberalii care il susțin pe Cițu: “N-au plecat de langa mine, ei sunt langa mine. Vor, nu vor, sunt langa mine” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .