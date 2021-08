Stiri pe aceeasi tema

- Nici problemele penale ale premierului Florin Cițu și nici imprumutul nereturnat unei banci din SUA nu-i conving pe cei de la USR-PLUS sa iasa de la guvernare. Co-președintele USR-PLUS Dacian Cioloș a dat asigurari, luni, ca vor rupe coaliția doar daca nu se fac reforme, niciun alt motiv nefiind suficient…

- Președintele PNL Ludovic Orban a reacționat dur, sambata, intr-o postare pe Facebook, la adresa lui Florin Cițu, dupa ce acesta a continuat, de la Palatul Victoria, sa sfideze minimalizand scandalul provocat de dezvaluirile legate de dosarul penal și de condamnarea sa in SUA, cu peste 20 de ani in urma,…

- Dupa ce tot mai mulți susținatori ai lui Florin Cițu l-au acuzat direct sau voalat pe Ludovic Orban de ieșirea in spațiul public a informației privind arestarea lui Florin Cițu in America, Ludovic Orban a facut o serie de declarații joi seara, la B1TV. Președintele PNL susține ca nu a știut niciodata…

- In județul Mureș, unul dintre puținele din Ardeal in care PNL nu a caștigat nici Primaria municipiului reședința de județ, nici Consiliul Județean, au avut loc alegeri interne sambata, la eveniment fiind prezenți și premierul Florin Cițu și președintele partidului, Ludovic Orban. In discursul sau, Florin…

- Ludovic Orban și Florin Cițu se bat pe cea mai mare organizație din țara. Liberalii din Bucuresti isi aleg, sambata, conducerea, iar pentru functia de presedinte candideaza actualul lider al PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, si primarul Sectorului 6, liderul liberalilor din sector, Ciprian Ciucu. PNL…

- Candidatul oficial pentru funcția de prim-ministru al PNL in campania electorala am fost eu, a declarat Ludovic Orban, in replica la afirmația de joi seara a lui Florin Cițu, potrivit careia a „convins o Romanie” sa fie prim-ministru și sa fie susținut de coaliție. „Preferința pentru Florin Cițu (n.r.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Bacau, ca liderii liberali care și-au declarat susținerea pentru Florin Cițu la șefia partidului nu au plecat de fapt de langa el. Orban și-a prezentat și calitațile care il recomanda pentru pastrarea funcției de președinte al partidului, spunand…