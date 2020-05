Stiri pe aceeasi tema

- Vești noi privind declarația pe propria raspundere. Premierul Ludovic Orban vine cu noi afirmații. Potrivit acestuia, decizia daca declaratia pe propria raspundere, folosita in cazul deplasarilor in timpul starii de urgenta, va fi necesara si in starea de alerta de dupa 15 mai va fi luata de Consiliul…

- Premierul Ludovic Orban a explicat, miercuri, ca masurile si restrictiile care von continua si dupa data de 15 mai sunt necesare pentru a limita rapandirea pandemiei si pentru a feri populatia de infectare. Orban afirma ca starea de alerta permite luarea acestor masuri si se arata convins ca romanii…

- Premierul Ludovic Orban a recunoscut, miercuri, ca Guvernul are in analiza inclusiv o varianta prin care restricțiile din prezent ar putea fi menținute și dupa data de 15 mai, cand Romania iese din starea de urgența. “Avem in evaluare toate posibilitatile: de la prelungirea starii de urgenta, instituirea…

- Se pare ca autoritațile nu exclud prelungirea starii de urgența pe data de 15 mai in loc de relaxarea masurilor, intrucat exista deja 4 scenarii posibile, scrie Digi24. Scenariul este luat in calcul de autoritați, care mai au in lucru alte 3 variante, printre care inlocuirea starii de urgența cu stare…

- Scenariul prelungirii starii de urgenta este luat in calcul de autoritați, care mai au in lucru alte 3 variante, printre care inlocuirea starii de urgența cu stare de alerta sau implementarea unor masuri epidemiologice speciale. Premierul Ludovic Orban a anunțat ca decizia va fi luata in perioada…

- Marcel Vela spune ca scopul unui astfel de demers este de a proteja sanatatea publica. "Da, ar putea veni o stare alerta. Instituirea starii de alerta inseamna ca am putea prelua parte din deciziile din ordonantele militare printr-o decizie a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca un oras nu poate ridica restrictiile luate de Comitetul pentru Situatii de Urgenta sau prin ordonante militare. ”La nivelul fiecarei localitati exista comitete locale pentru situatii de urgenta care au anumite competente. In ceea ce priveste masurile care au fost stabilite…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca masurile care au fost stabilite prin decizii ale Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta sau prin ordonante militare nu pot fi ridicate decat tot prin ordonante militare sau prin decizii ale acestui comitet.