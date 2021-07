Stiri pe aceeasi tema

- ”Alocarea pentru investitii este pentru 62 de miliarde, trebuie atins acest obiectiv. Inca din guvernarea onocolora PNL, cand ram prim-ministru, am decis ca motorul principal trebuie sa fie investitiile (…) Suntem inca departe de obiectivul de investitii si aici este necesara mobilizarea tuturor autoritatilor…

- Premierul Florin Citu sustine ca investitiile publice au crescut in primele 6 luni din acest an cu 32,4%, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, ridicandu-se la 21,35 de miliarde de lei. "Investitiile publice au crescut: 21,35 de miliarde de lei in primele 6 luni din…

- „Eu vorbesc despre ceea ce avem noi astazi in CNI. Eu asa lucrez, cu date. In CNI avem deja proiecte de 7 miliarde de lei si pornim de aici. Putem sa avansam orice cifra vrem: 80 de miliarde, 90 de miliarde. Putem sa avansam ce vrem noi, dar astazi si ceea ce putem sa finantam in momentul acesta prin…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata ca strategia in ceea ce privește investițiile straine va fi schimbata: „Devenim pro-activi. Ne vom bate pentru investiții pe piața internaționala”. „Am transmis un mesaj clar investitorilor germani: acesta este Guvernul care va face reforme in Romania!…

- ”Toate investitiile aflate in derulare vor merge mai departe. Platim la timp facturile, o premiera in ultimii 30 de ani”, a anuntat premierul pe pagina sa de Facebook. El a anuntat ca Guvernul aloca sapte miliarde de lei pentru proiectele care vizeaza drumuri judetene si comunale care nu pot fi finantate…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le-a spus, luni, participanților la ceremonia aniversarii a 146 de ani de la inființarea PNL, ca l-a sunat președintele Klaus Iohannis și l-a rugat sa le transmita liberalilor „La mulți ani”. „M-a sunat in aceasta dimineața domnul președinte Klaus Iohannis, care m-a rugat…