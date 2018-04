Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brasov, ca propunerea de excludere din partid a senatorului Daniel Zamfir a venit din cauza ca acesta nu a respectat hotararile conducerii si a atacat sistematic partidul. Orban spune ca niciun lider PSD…

- Biroul Executiv al PNL a propus excluderea lui Daniel Zamfir din partid, intre altele pentru o presupusa apropiere de PSD, care i-a sustinut proiectele de legi in Parlament. Decizia trebuie confirmata de Consiliul National.”Aceste proiecte au fost initial acceptate de domnul Orban, dupa…

- Excluderea lui Daniel Zamfir din PNL provoaca scandal in partid. Deputatul PNL Adriana Saftoiu i-a adus, joi, un reproș dur lui Ludovic Orban, pentru modul in care s-a luat deciziai privind sancționarea senatorului liberal. ”Sunt motive mult mai serioase, decat cele imputate colegilor propuși acum pentru…

- PNL e in fierbare dupa excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid. Dupa ce Alina Gorghiu a criticat decizia conducerii liberale, un alt nume sonor face același lucru. Este vorba despre Adriana Saftoiu. "......

- Decizia de exludere a senatorului Daniel Zamfir a fost adoptata in Biroul Executiv National al PNL cu 25 de voturi "pentru", doua "impotriva" si doua nule, Alina Gorghiu si Marian Petrache fiind cei care au propus o sanctiune mai usoara. Hotararea va trebui validata de Consiliul National al PNL. "Sunt…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, miercuri, dupa ce BEX a decis prin vot propunerea sa pentru excluderea din partid, care va fi decisa de Consiliul National, ca motivele excluderii vin din afara partidului. „Sunt propus pentru excludere. Am vazut ca motivele care au stat la baza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca parlamentarii liberali au fost mandatati sa voteze impotriva proiectului privind plafonarea dobanzilor, explicand ca "nimeni nu a pus pistolul in tampla niciunui beneficiar de credite sa semneze contractul in momentul in care a solicitat creditul…

- Ludovic Orban este suparat pe Dan Zamfir, senator PNL, și spune ca "sunt proiecte asumate de partid care parcurg o procedura interna de vot și avizare și cele inițiate individual de parlamentari". "Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrânge…