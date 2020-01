Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul are in vedere o regandire a arhitecturii institutionale in materia absorbtiei fondurilor europene, urmarind, printre altele, descentralizarea absorbtiei banilor europeni pe Agentii de Dezvoltare Regionala pe langa care vor functiona Autoritati de Management, in vederea simplificarii procedurii…

- Ludovic Orban se intalnește cu șefa CE, Ursula von der Leyen. Discuții despre noul buget al UE, Pactul Verde, MCV Premierul Ludovic Orban are, joi, o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, discutiile vizand, printre altele, bugetul UE si Pactul Verde european. "Este o ocazie…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat luni, in ședința de Guvern, ca nu mai exista niciun risc ca Romania sa piarda fonduri europene prin decomitere și, mai mult, a fost trimisa Comisiei Europene pentru decontare suma de un miliard de euro.Premierul Ludovic Orban a zis in…

- ​Premierul Ludovic Orban continua sa afirme ca prețul energiei care ajunge la consumatorii industriali este mai ridicat decât în Germania. La fel și prețul gazelor naturale. "Am ajuns sa avem pentru companii prețuri la energie la prețuri mai mari decât în Germania",…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca Guvernul vrea sa refaca "capacitatea administrativa a institutiilor guvernamentale, care a fost grav afectata". "Am preluat Romania intr-o situatie critica, peste tot se vad urmele incorectitudinii, necinstei, iresponsabilitatii, pe care au avut-o foarte…

- Premierul Ludovic Orban considera ca ar trebui crescuta varsta de pensionare pentru anumite categorii de angajati. Acesta a dat ca exemplu profesorii, care ar putea avea optiunea sa lucreze pana la 70 de ani. Eliminarea pensiilor speciale, in dezbatere la Comisia de Munca. Orban: Sustinem…

- Candidatul Romaniei pentru funcția de comisar european va fi audiat in Comisia de Transporturi a Parlamentului European in 14 noiembrie, la ora 15.00, a declarat astazi pentru HotNews.ro europarlamentarul Marian-Jean Marinescu. Guvernul Ludovic Orban ar urma sa trimita o scrisoare Comisiei Europene…

- "Eu sunt un suporter al ITI-urilor, Investitie Teritoriala Integrata, acest mecanism pe care Romania il aplica doar in Delta Dunarii. Si anume teritorii omogene, bine definite, care au si nevoi specifice si pentru care, pe baza unei strategii de dezvoltare a respectivului teritoriu si pe baza unei…