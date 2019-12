Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat ca nu exista la Ministerul Muncii un proiect care sa prevada creșterea varstei de pensionare. Premierul a precizat ca varsta de pensionare ramane 65 de ani, iar persoanelor trebuie sa li se permita sa lucreze dupa aceasta varsta, daca doresc acest lucru.„Nu. Deci,…

- Premierul Ludovic Orban a precizat, ieri, ca nu exista un proiect privind cresterea varstei de pensionare. Afirmația a fost facuta la o dezbatere organizata de Confederatia patronala Concordia "Dialog pentru dezvoltare". Astfel, intrebat daca exista la Ministerul Muncii un proiect privind cresterea…

- Premierul Ludovic Orban a precizat, marti, ca nu exista un proiect privind cresterea varstei de pensionare. Intrebat daca exista la Ministerul Muncii un proiect privind cresterea varstei de pensionare, el a negat, sustinand ca este un "fake news marca unei anumite parti". "Nu am…

- Premierul Ludovic Orban a precizat, marti, ca nu exista un proiect privind cresterea varstei de pensionare. Intrebat daca exista la Ministerul Muncii un proiect privind cresterea varstei de pensionare, el a negat, sustinand ca este un "fake news marca unei anumite parti". "Nu am spus asta. Am spus urmatorul…

- Premierul Orban a dezmintit informatiile privind cresterea varstei de pensionare. Este un "fake news marca unei anumite parti"."Nu am spus asta. Am spus urmatorul lucru: in anumite domenii cum sunt Educatie, Cultura, Sanatate sunt persoane care pot sa lucreze si dupa varsta de 65 de ani…

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, dezvaluie planul secret al PNL. Dupa ce zilele trecute Klaus Iohannis anunța ca Legea pensiilor trebuie sa fie modificata, in spațiul public au aparut informații conform carora PNL ar pregati creșterea varstei de pensionare. Vasilescu spune ca mai…

- Ludovic Orban a anuntat atunci cand PNL va ajunge la guvernare, va propune cresterea varstei de pensionare a politistilor si magistratilor, precizand ca oameni care au putere de munca se pensioneaz la varste de 41 de ani, uneori chiar 39 de ani, si acest lucru nu ar trebui sa se intample. „In ceea ce…

- „In ceea ce privește varsta de pensionare, trebuie schimbata aceasta situație. Se pensioneaza oameni activi la varsta de 41, 45 de ani, de 39 din propunerile care au fost formulate. In ceea ce privește pe polițiști cu siguranța trebuie crescuta varsta de pensionare. Și la magistrați, fara discuție.…