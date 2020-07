Stiri pe aceeasi tema

- Devine din ce in ce mai clar ca pensiile și alocațiile nu vor crește așa cum prevad legile in vigoare, cu 40% și respectiv 100%. Guvernul iși dorește creșterea pensiilor și a alocațiilor copiilor, insa va face acest lucru atunci cand majorarile se vor putea baza pe o „realitate economica”, a spus,…

- Guvernul iși dorește creșterea pensiilor și a alocațiilor copiilor, insa va face acest lucru atunci cand majorarile se vor putea baza pe o „realitate economica”, a spus, joi, premierul Ludovic...

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca anunțul triumfalist facut de președintele Klaus Iohannis, in urma negocierilor de la Bruxelles, arata ca Executivul ar avea bani pentru creșterea pensiilor și dublarea alocațiilor. Ludovic Orban, dupa anuntul lui Iohannis: Romania…

- Cresterea pensiilor si alocatiilor pentru copii se va face, insa in procente mult mai mici fața de cele anunțate. Potrivit unor surse, Guvernul ar fi stabilit majorarea cu 15% a alocațiilor, respectiv a punctului de pensie, de la 1 septembrie.

- Orban: Pensiile vor fi majorate astfel incat sa poata fi platite. Cresterea cu 40% nu poate fi sustinuta financiar Pensiile vor fi majorate astfel incat sa poata fi platite, a declarat premierul Ludovic Orban, adaugand ca o crestere cu 40% a acestora nu poate fi sustinuta financiar. "Procentul cu care…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca premierul Ludovic Orban are, de acum inainte, resursa necesara pentru dublarea alocatiilor si marirea pensiilor, dupa ce legea privind impozitarea pensiilor a trecut de Parlament. "PSD a asteptat, timp de sase luni, pe domnul Orban si Guvernul…

- Creșterea pensiilor cu 40% și dublarea alocațiilor pentru copii nu vor fi posibile in acest an, in contextul crizei COVID. Guvernul analizeaza totuși doua scenarii pentru a face majorari, dar cu procente mult mai mici. Totul depinde de evolutia bugetului in a doua jumatate a anului. Potrivit analizelor…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban: Ne dorim cresterea pensiilor, dar vrem sa avem garantia ca pensiile vor putea fi platite, pentru ca drumul spre iad este pavat de bune intentii Miercuri, premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va creste pensiile, dar numai dupa o analiza foarte serioasa, in functie…