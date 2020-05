Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata seara, ca pensiile vor creste, dar procentul cu care vor fi majorate va depinde de starea economiei. “Pensiile vor creste. Cu cat vor creste pensiile, depinde de starea economiei si de capacitatea efectiva de a putea plati pensiile nu numai anul asta, si anul…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban, despre creșterea pensiilor: „Cu cat vor crește, depinde de starea economiei și de capacitatea efectiva de a plati pensiile” Sambata seara, primul ministru Ludovic Orban a declarat ca pensiile vor crește „atat cat va permite economia”, el precizand ca se va incerca și majorarea…

- La inceputul anului, premierul Orban a facut anunțul așteptat de toți pensionarii. El a anunțat cu surle și trambițe o creștere a pensiilor Acum, la nici 5 luni, premierul anunța ca pensiile vor crește la toamna, dar procentul de majorare va depinde de starea economiei, a spus premierul Ludovic Orban,…

- Ministerul Finanțelor va propune Guvernului mai multe variante privind creșterea pensiilor din toamna. Potrivit ministrului de Finanțe, Florin Cițu, in luna aprilie au fost alocate 11 miliarde de lei pentru asistența sociala, in care ar fi incluse și pensiile. In ceea ce privește valoarea pensiilor,…

- Ministerul Finanțelor va prezenta Guvernului mai multe scenarii legate de creșterea pensiilor cu 40% din toamna, decizia urmand sa fie politica, a declarat marți ministrul Finanțelor Florin Cițu. Creșterea pensiilor este o masura des invocata in analizele agențiilor de rating și ale instituțiilor financiare…