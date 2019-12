"Deocamdata este un vot, pana intra legea in vigoare mai sunt proceduri constitutionale. Este un populism ieftin al PSD care nu are niciun fundament in realitatea economica", a afirmat premierul Ludovic Orban, joi, intr-o emisiune la Radio Romania Actualitati.



El a acuzat fosta guvernare a PSD ca a lasat vistieria tarii goala, iar propunerea PSD privind majorarea alocatiilor a fost facuta fara un studiu de impact si intr-un moment care nu poate fi comparat cu cel in care PNL a propus acelasi lucru.



"Noi cand am propus majorarea alocatiilor pentru copii am facut acest lucru…