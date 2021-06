Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu și-a anunțat candidatura la șefia PNL azi, 30 mai, in cadrul ședinței Consiliului Național. Adversaul lui Cațu este nimeni altul decat Ludovic Orban, fostul premier al Romaniei. „Am decis sa ma inscriu in cursa pentru șefia Partidului Național Liberal. In octombrie 2016 am decis sa intru…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a transmis un nou mesaj referitor la anunțata candidatura a primului – ministru, Florin Cițu, la șefia partidului. Orban a spus ca a avut o discuție cu premierul pe aceasta tema, inaintea anunțului oficial. „Astazi dimineața, primul ministru al…

- Actualul președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, susține ca anunțul candidaturii lui Florin Cițu la șefia gruparii politice dovedește ca partidul are resursa umana și ca se așteapta la o „competiție frumoasa”. „Avem in fața o competiție frumoasa, o ocazie de a prezenta obiectivele,…

- Ludovic Orban, presedintele in functie al PNL-ului, a declarat ca exista o asteptare ca actualul premier, Florin Citu, sa candideze la functia de sef al Partidului National Liberal, la Congresul partidului. Orban a facut un apel ca, acolo unde exista competitie, candidatii sa faca o campanie pozitiva,…

- Intrebat despre posibila candidatura a premierului Florin Cițu la șefia PNL, Ludovic Orban a spus ca ”deocamdata e o presupunere, nu comentez presupuneri”.„Eu mi-am anunțat transparent candidatura, obiectivul meu e ca PNL sa serveasca in continuare interesele Romaniei”, a spus Ludovic Orban.Președintele…