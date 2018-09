Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca sustinerea liderului ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, drept candidat comun al PSD-ALDE la alegerile prezidentiale din 2019 "nu afecteaza in niciun fel" competitia electorala, sustinand ca de fapt Tariceanu este "tot un candidat PSD". "Este tot…

- PNL va merge pe liste proprii la alegerile europarlamentare. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins duminica varianta ca liberalii sa candideze alaturi de intreaga opozitie pe liste comune la alegerile pentru PE din 2019, precizand ca PNL va participa pe „pe propriile picioare”. „In ceea ce ne priveste…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sambata ca a discutat in sedinta cu social democratii despre un candidat comun cu ALDE la prezidentiale, dar nu s-a stabilit sa nu fie de la PSD, sustinand ca personal nu a avut obiectiv sa candideze la prezidentiale.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata, in sedinta CExN, care se desfasoara la Neptun, ca nu va candida la alegerile ... The post Liviu Dragnea nu va candida la alegerile prezidentiale si vrea candidat UNIC al PSD-ALDE/ Gabriela Firea: A vorbit despre Tariceanu ca si candidat, putini au…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, sambata, in sedinta CExN, care se desfasoara la Neptun, ca nu va candida la alegerile prezidentiale, au declarat pentru MEDIAFAX surse social-democrate.

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca va discuta cu liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru alegerea unui candidat unic PSD-ALDE la alegerile prezidentiale din 2019, insa importante sunt acum alegerile europarlamentare.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a obtinut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani in care va avea puteri sporite, au anuntat luni autoritatile electorale, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. "Potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi, in cadrul sesiunii sale televizate de intrebari si raspunsuri, ”linia directa”, atent coregrafiata, drept o ”gluma” acuzatii potrivit carora Kremlinul s-ar fi amestecat in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016 in favoarea lui Donald Trump,…