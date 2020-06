Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a spus, duminica seara, ca a discutat cu Patriarhul despre redeschiderea bisericilor, insa „aceasta decizie trebuie luata cu precauție maxima”, el adaugand ca e necesar ca raspandirea virusului sa fie la nivel minim.

- Premierul Ludovic Orban susține ca a vrut neaparat sa plateasca amenda, dupa ce a fost surprins fara masca și fumand in sediul Guvernului. Orban a spus ca a vrut, inițial, sa plateasca amenda la CEC Bank, dar ulterior și-a adus aminte de Ghișeul.ro.”Tema demisiei a fost promovata de PSD, de…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Premierul Ludovic Orban a sustinut, vineri, ca din discutiile avute cu reprezentatii grupului Dacia-Renault nu a tras nicio concluzie referitoare la o eventuala restrangere a activitatii companiei in tara noastra sau la intentia de a face concedieri. „In toate discutiile…

- Premierul Ludovic Orban a discutat, miercuri, telefonic, cu cancelarul Germaniei, Angela Merkel, la inițiativa inaltului oficial german. Angela Merkel a vorbit despre situația lucratorilor sezonieri romani din Germania, ale caror drepturi vor fi protejate mai mult prin modificarea legislației federale.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca trecem de la starea de alerta la cea de alerta maxima. Astfel a fost adoptata o Hotarare de Guvern prin care se pune in aplicare starea de alerta maxima. ”Exista temeiul anterior stabilit de Ordonanța 21, dar dupa intrare in vigoare a legii, pentru a nu avea nici…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, masuri ce vor putea fi luate dupa relaxarea restricțiilor impuse in starea de urgența. In cazul in care va fi reluata activitatea in școli și universitați, elevii și studenții vor trebui sa poarte maști. De asemenea, pentru a preveni raspandirea cu COVID-19,…

- Guvernul se reuneste, miercuri, pentru prima data de la instituirea, prin decret prezidential, a starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.De altfel, este si prima sedinta a Cabinetului Orban dupa investitura de la sfarsitul saptamanii trecute.Premierul Ludovic Orban face declaratii miercuri in debutul…