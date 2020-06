Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca impozitarea pensiilor speciale rezolva o problema, insa a subliniat ca este nevoie de o analiza foarte serioasa a sistemului de pensionare, motivand ca exista multe alte inechitati. "Rezolva o problema, dar aici trebuie facuta o analiza foarte serioasa,…

- Ludovic Orban a declarat ca pensiile vor crește, dar ca majorarea va fi facuta "cu cat va fi posibil". Prim-ministrul a spus ca Guvernul nu va crește pensiile pentru ca, mai apoi, sa nu le poata plati.”Vom crește pensiile, dar eu trebuie sa ma asigur ca avem de unde sa le platim. La jumatatea anului,…

- Președintele Uniunii Salvați Romania, Dan Barna, a afirmat ca respingerea de catre Senat a propunerii USR de impozitare cu 90% a pensiilor speciale reprezinta „o noua dovada a ipocriziei” PSD. „In...

- Premierul Ludovic Orban afirma ca, prin decizia referitoare la legea privind pensiile speciale, Curtea Constitutionala a aratat ca "nu vrea sa existe dreptate in sistemul de pensionare". "In ceea ce priveste decizia legata de neconstitutionalitatea legii initiate de PNL, care a reglementat desfiintarea…

- Ziarul Unirea PNL a inceput demersurile pentru impozitarea pensiilor speciale. Banii economisiți vor fi folosiți in lupta anti-COVID Parlamentarii PNL au depus azi la Parlament un amendament prin care se propune impozitarea progresiva a pensiilor speciale, cu 10% pana la 95%, in funcție de cuantumul…

- Uniunea Salvati Romania, la initiativa deputatilor Claudiu Nasui si Cristina Pruna, a depus in Parlament un proiect de lege pentru impozitarea cu 90% a pensiilor speciale, definite ca pensii suplimentare fata de pensia contributiva. „Proiectul USR prevede un impozit de 90% pentru toate pensiile speciale…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, reia subiectul desființarii pensiilor speciale sau impozitarea lor, aratand intr-o postare pe Facebook ca statul roman a cheltuit cu acestea 1.62 miliarde de lei in doar primele doua luni ale anului. „Daca banii aceștia ar fi fost investiți in sistemul medical am fi…

- Vicepreședintele PMP Catalin Cristache propune diminuarea "obligatorie" a veniturilor politicienilor cu 30% pâna la trecerea crizei si impozitarea pensiilor speciale. Cristache spune ca este nevoie de masuri speciale în conditiile actuale, când România trece prin dificultati…