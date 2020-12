Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele prin care ia act de demisia lui Ludovic Orban din functia de premier si il desemneaza prim-ministru interimar pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din functia…

- Ludovic Orban a demisionat din funcția de premier: ”Trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou Guvern” Ludovic Orban a anunțat luni seara ca va renunța la funcția de premier, dupa ce a purtat discuții cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. „Decizia are un obiectiv…

- Printr-o declaratie facuta in aceasta seara, Ludovic Orban a confirmat informatiile aparute „pe surse” in aceasta dupa-amiaza, privind demisia sa. Demersul sau vine dupa alegerile de duminica si in urma unei intalniri pe care a avut-o, in aceasta dupa-amiaza, cu presedintele Klaus Iohannis, acolo unde…

- Ludovic Orban a demisionat din funcția de prim-ministru in urma alegerilor din 6 decembrie. El precizeaza ca guvernul va fi condus de un membru al cabinetului actual pana la stabilirea unui nou premier, ce spera ca va veni tot de la PNL. „Romania are nevoie de un guvern responsabil, care iși dorește…

- Ludovic Orban a anunțat, in urma cu puțin timp, ca iși da demisia din funcția de premier. Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis s-au intalnit astazi, la Palatul Cotroceni. Premierului i s-ar fi transmis ca nu va mai fi nominalizat pentru funcția de prim-ministru, la negocierile pentru viitorul…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a mers, luni, la Palatul Cotroceni la o discuție privata cu Klaus Iohannis, președintele Romaniei, au declarat surse liberale pentru Ziarul Libertatea. Intalnire dintre cei doi are loc chiar inainte de ședința conducerii PNL care va avea loc in aceasta seara, au declarat…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a spus duminica seara ca și Alexandru Rafila este o posibila propunere de premier, alaturi de Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Vasile Dancu. ”Vom decide in conducerea partidului care este propunerea noastra de premier și vom merge la consultari cu președintele Iohannis, pentru…