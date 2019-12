A fost deschis un nou punct de trecere a frontierei cu Serbia (foto)

Un nou punct de trecere a frontierei cu Serbia a fost deschis, vineri, la Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin, şi face legătura cu localitatea Golubac. The post A fost deschis un nou punct de trecere a frontierei cu Serbia (foto) appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]