- Propunerea de modificare a statutului a fost adoptata cu 26 de voturi "pentru", cinci voturi "impotriva" si trei abtineri, potrivit unor surse din partid. Modificarea a fost propusa Ludovic Orban si a fost sustinuta puternic de Ilie Bolojan si Raluca Turcan, in timp ce Cristian Buican, Iulian…

- "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre europarlamentare. Nu am avut discutii (privind alegerile europarlamentare - n.r.)", a spus Orban, la sediul PNL. El a afirmat ca intalnirea a fost intamplatoare, insa a precizat ca stabilise intrevederi cu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca a avut o intalnire cu fostii lideri ai partidului Vasile Blaga si Crin Antonescu, precizand ca discutiile nu au vizat alegerile europarlamentare. "Am vazut si stiri ca am avut o discutie cu domnul Antonescu si domnul Blaga despre…

- Presedintele PNL Ludovic Orban s-a intalnit, saptamana trecuta, cu fostii lideri liberali Vasile Blaga si Crin Antonescu, intrevederea fiind confirmata, pentru MEDIAFAX, de toate partile implicate. Discutiile ar fi vizat si posibilitatea ca cei trei sa candideze pentru alegerile europarlamentare.

- Președintele PNL, Ludovic Orban s-a intalnit, saptamana trecuta, cu foștii lideri liberali Vasile Blaga și Crin Antonescu, intrevederea fiind confirmata, pentru MEDIAFAX, de toate parțile implicate. Discuțiile ar fi vizat și posibilitatea ca cei trei sa candideze pentru alegerile europarlamentare.Surse…

- NICIO SANSA… Liberalii vasluieni nu vor prinde pozitii eligibile la alegerile europarlamentare de anul viitor. Conform unor surse, Partidul National Liberal si-a creionat in linii mari lista pentru alegerile europarlamentare, primul pe lista urmand sa fie chiar presedintele Ludovic Orban. Alte nume…

- PNL si-a creionat in linii mari lista pentru alegerile europarlamentare, primul pe aceasta urmand sa fie chiar liderul partidului, Ludovic Orban. Alte nume grele, precum Mircea Hava, Gheorghe Falca sau Vlasile Blaga au fost inlaturate (pentru moment), potrivit unor surse din interiorul formatiunii.…

- PNL și-a creionat in linii mari lista pentru alegerile europarlamentare, primul pe aceasta urmand sa fie chiar liderul partidului, Ludovic Orban. Alte nume grele, precum Gheorghe Falca sau Vlasile Blaga au fost inlaturate, potrivit unor surse din interiorul formațiunii. Sursele citate au declarat,…