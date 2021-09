Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al PNL, Florin Cîtu, spune ca sefia Camerei Deputatilor va ramâne deocamdata la liberali si va fi propus cineva interimar, dupa ce Ludovic Orban a anuntat ca va demisiona din functia de presedinte al Camerei Deputaților, în urma pierderii alegerilor din partid."Acum…

- Gasiți vreo asemanare cu ce se intampla astazi? Si atunci democrat-liberalii vechi erau in voga, ca și acum. In timp ce un vechi, liberal, Valeriu Stoica, ii sfatuieste pe cei din PNL sa il sacrifice pe Cițu, ei iși vad de ale lor. Alina Gorghiu este preocupata de sanctionarea celor de la AUR! Batalia…

- Ludovic Orban, președintele Camerei Daputatilor, a vorbit, la Digi 24, despre confruntarea „unu la unu” cu premierul Florin Cițu pentru șefia Partidului Național Liberal. Congresul pentru desemnarea liderului PNL are loc pe 25 septembrie. „25 de președinți de filiale și-au exprimat susținerea pentru…

- Actualul președinte al PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțuca, este singurul candidat inscris in cursa pentru șefia filialei județene.Alegerile au loc luni, incepand cu ora 18:00, iar la eveniment vor fi prezenți atat premierul Florin Cițu, cat și președintele PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic…