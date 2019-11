Stiri pe aceeasi tema

- El a fost intrebat daca Guvernul va sustine proiectul initiat de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, privind infiintarea Casei de Comert Unirea. "Vremea gostaturilor a trecut. Sigur ca pentru producatorii romani trebuie sa asiguram conditii egale de acces la piata si asupra acestui…

- Lucian Viziteu a afirmat, vineri ,ca ministrul demis Petre Daea minte cand spune ca in Romania sunt doar focare izolate de pesta porcina și ca nu exista o interdicție de export a carnii de porc in Uniunea Europeana. Deputatul USR spune ca documentele Comisiei Europene "arata fix invers", potrivit…

- Romania a lucrat si lucreaza corect din punct de vedere al sumelor primite de la Uniunea Europeana, a sustinut, miercuri, ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea, referitor la raportul OLAF care arata ca, in perioada 2014-2018, Romania a fost tara UE care a raportat cele mai multe fraude…

- Deputatul PSD Alexandru Stanescu, unul dintre coinitiatorii proiectului care include cormoranul mare printre speciile pentru care este permisa vanatoarea, a declarat ca aceasta specie s-a "inmultit foarte mult" in tara noastra, consumand aproximativ 20.000 de tone de peste anual, informeaza Agerpres.…

- "In privinta culturilor de toamna, acum suntem in plin proces de recoltare la floarea soarelui si la porumb. Pana la aceasta data (1 octombrie - n. r.) am recoltat 53% din suprafata insamantata cu porumb, iar la floarea soarelui ne apropiem de final - avem aproape 97%. La sfecla de zahar suntem la…

- Romania a intrat in 2007 in Uniunea Europeana cu 3 milioane de tone de grau, iar acum are 10 milioane de tone, al treilea an la rand, a declarat, luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea, la postul public de televiziune, potrivit Agerpres."In 2007, Romania a intrat in Uniunea Europeana cu…

- Ministrul a precizat ca productia comunicata de Institutul National de Statistica este una exacta, transmisa sub semnatura de catre cultivatorii de porumb din Romania. 'Este o vara fierbinte cu declaratii care nu fac cinste. Astazi intr-un comunicat de presa dat publicitatii de presedintele PNL,…