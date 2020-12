Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, la sediul Ministerului Sanatatii, ca nu va fi necesara instituirea starii de urgenta daca numarul de infectari cu noul coronavirus nu va creste. Intrebat despre posibilitatea instituirii starii de urgenta dupa alegerile parlamentare, premierul a raspuns: "In…

- Marcel Ciolacu a spus ca anunțul facut de Klaus Iohannis, referitor la inchiderea școlilor, restricționarea circulației populației, inchiderea piețelor și targurilor nu poate fi decis de Guvern. Totodata, el considera ca șeful statului nu face altceva decat sa blocheze o Romanie ”de dragul de a avea…

- Parinții au primit, in aceste zile, o declarație prin care iși asuma, pe proprie raspundere, ca nu vor inregistra orele online la care participa elevii. Subsecretar de stat in Ministerul Educației, Jean Badea, susține ca aceasta declarație este doar la nivel de recomandare, iar parinții care refuza…

- Premierul Ludovic Orban a reacționat dupa avertismentul sumbru al lui Alexandru Rafila, spunand ca in toate țarile s-au organizat alegeri la termen, dand exemplul SUA, Franței, Republicii Moldova, dar și Poloniei.„In toate țarile s-au organizat alegeri la termen. Avem exemplul SUA unde va…

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata ca e nevoie de alegeri parlamentare, adaugand ca in cazul in care scrutinul programat pentru 6 decembrie nu se va desfasura, "Renate Weber o sa ramana in fruntea Avocatului Poporului si o sa fie in continuare responsabila pentru sesizari la Curtea Constitutionala…

- Invitat in emisiunea lui Razvan Dumitrescu, Rareș Bogdan, in incercarea de a raspunde intrebarilor lui Victor Ponta, a declarat ca PNL nu va crește taxele și nu va lua niciun fel de imprumut de la FMI.

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata, intr-o conferinta de presa la Botosani, ca scolile care vor gazdui sectii de votare vor fi inchise o zi sau doua, insa cursurile nu vor fi suspendate, ci vor fi sustinute online. El a precizat ca o decizie privind numarul de zile in care unitatile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca unitatile de invatamant unde se vor amenja sectii pentru alegeri vor fi inchise pentru o perioada care se va stabili saptamana viitoare. „Scoala se va desfasura online, o zi, doua, vedem, hotaram in cursul zilei de luni, inainte de vot si dupa vot, pentru a permite…