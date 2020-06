Ludovic Orban, decizie radicală! Ce a interzis după apariția pozelor din biroul său Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat ca a vorbit cu Ludovic Orban și ca acesta a luat o masura drastica dupa scandalul celebrei poze din biroul sau atunci cand iți serba ziua de naștere. Mai exact, premierul va interzice demnitarilor sa intre cu telefoanele mobile in spațiul in care acesta se afla. "I-am spus… Așa cum la Cotroceni nu intri cu telefonul, nici la tine nu trebuie sa lași pe nimeni sa intre cu telefonul", a declarat Rareș Bogdan, potrivit Libertatea . Intrebat unde ar putea sa lase telefoanele mobile, Rareș Bogdan a spus ca ar putea "sa le puna intr-un coș, intr-un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

