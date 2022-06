Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban, liderul partidului Forta Dreptei, cere urgentarea proiectului de lege pentru eliminarea pensiilor speciale. Cererea lui Orban, fost președinte al Camerei Deputaților, se refera la pensiile speciale ale parlamentarilor. „Am solicitat, conform prevederilor regulamentare, prin adresa scrisa,…

- De cand a plecat din PNL, Ludovic Orban l-a atacat in mai multe randuri pe actualul lider de la Cotroceni. Mai nou, nemulțumirile liderului formațiunii Forța Dreptei, exprimate in prima zi a acestei saptamani, vin dupa recenta instalare in funcție a unui nou președinte al Curții Constituționale. Fostul…

Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a anunțat ca intentioneaza sa candideze la Presedintia Romaniei, la alegerile din 2024.

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, a declarat astazi, la Braila, ca nu intelege de ce PNL mai organizeaza congres pentru alegerea unui nou presedinte si de ce acesta nu este numit direct prin decret prezidential. „Eu nu inteleg de ce tin congres cei din PNL, Ciuca trebuia pus presedinte prin…

- Liderul partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Braila, ca nu intelege de ce PNL mai organizeaza congres pentru alegerea unui nou presedinte si de ce acesta nu este numit prin decret prezidential. „Eu nu inteleg de ce tin congres cei din PNL, Ciuca trebuia pus presedinte prin…

- Liderul partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Braila, ca nu intelege de ce PNL mai organizeaza congres pentru alegerea unui nou presedinte si de ce acesta nu este numit prin decret prezidential.Eu nu inteleg de ce tin congres cei din PNL, Ciuca trebuia pus presedinte prin decret…

- Fostul președinte al PNL Ludovic Orban, liderul unui partid nou, Forța Dreptei, pe care l-a ales dupa ce a pierdut alegerile in fața lui Florin Cițu, a declarat, despre demisia acestuia, ca problema PNL nu este Florin Citu, ci faptul ca partidul s-a transformat in „UM PNL” si a devenit „o unealta a…

- Liderii PNL cred ca Iohannis poate ajunge secretar general NATO, iar Ciuca – numit intre timp președinte al Senatului dupa rocada la guvern cu PSD – ar candida pentru Cotroceni din postura de președinte interimar al statului.In acest scenariu, liderii PNL il vad pe Nicolae Ciuca drept cel mai probabil…