- A ramas mai puțin de o luna pana la inceperea școlilor și au fost stabilite scenariile cu privirile la situațiile in care vor aparea in unitațile de invațamant sau in localitațile pe raza carora se afla, cazuri de imbolnavire cu COVID-19. Școala va incepe pe data de 14 septembrie pentru elevii din…

- Potrivit MS, ISJ/ISMB propune spre aprobare scenariul de functionare pentru fiecare unitate de invatamant in concordanta cu situatia epidemiologica la data de 7 septembrie, infrastructura si resursele existente in fiecare unitate de invatamant. AN SCOLAR 2020-2021: o clasa se inchide 14 zile…

- “Purtarea mastii in recreatie, dar nu si in timpul pe care il petrec copiii in clasa” este recomandarea oficiala pe care Institutul National de Sanatate Publica a transmis-o Ministerului Sanatatii pentru ghidul sanitar ce va fi transmis scolilor, a declarat pentru Edupedu.ro directorul general al INSP.…

- Aproximativ 20% din școli nu sunt conectate la internet, a anunțat premierul Ludovic Orban, care a precizat ca obiectivul pe care Executivul și-l impune este sa asigure “conexiunea la internet a tuturor școlilor”. Cursurile vor incepe la 14 septembrie, așa cum era planificat, iar in școli “acolo unde…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca in noul an școlar care va incepe pe 14 septembrie, in cazul in care cursurile se suspenda intr-o anumita școala, toți parinții elevilor din școala respectiva vor primi 75% din salariu pe perioada in care stau acasa cu copilul sa invețe online. „Știți foarte…

