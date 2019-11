Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a afirmat, vineri, ca daca nu s-ar fi amanat Brexitul, "guvernul PSD ar fi lasat toti cetatenii britanici in aer", pentru ca nu a emis acea ordonanta de urgenta care reglementa situatia acestora, desi i s-a solicitat in repetate randuri."Noroc…

- Premierul desemnat Ludovic Orban acuza ca Guvernul Romaniei este singurul executiv din Uniunea Europeana care nu a dat o ordonanta de urgenta prin care sa reglementeze situatia cetatenilor britanici care se afla pe teritoriul tarii. Orban a apreciat, in acest context, ca este "un semnal extrem de prost"…

- Presedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a afirmat, vineri, ca daca nu s-ar fi amanat Brexitul, "guvernul PSD ar fi lasat toti cetatenii britanici in aer", pentru ca nu a emis ordonanta de urgenta care reglementa situatia acestora, desi i s-a solicitat in repetate randuri. "Noroc ca s-a amanat…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, anunta ca, in cazul in care vor exista senatori si deputati ai PSD care vor merge sa voteze Guvernul, acestia "vor suporta sanctiunile". Ea adauga ca nu crede ca vor exista "tradari", in conditiile in care PSD a anuntat ca nu va sustine Guvernul format de Ludovic Orban.…

- "Daca a trecut motiunea de cenzura, sansa ca viitorul Guvern sa fie investit va fi mai mare decat sansele sa pice la vot. (...) Suntem optimisti, avem incredere si vom purta discutii si negocieri cu toti posibilii parteneri astfel incat sa-i convingem de necesitatea de a sustine un Guvern, pentru…

- Guvernul britanic nu a facut Bruxellesului niciun fel de noi propuneri privind Brexitul, a declarat joi presedintele Parlamentului European, David Sassoli, relateaza dpa si Reuters. "Marea Britanie nu a propus...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata, cu privire la propunerile de comisar european, ca Rovana Plumb si Dan Nica sunt doua propuneri nefericite si a subliniat ca Guvernul trebuie sa le retraga."Si Rovana Plumb, si Dan Nica reprezinta solutii profund nefericite pentru comisar…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca "amnistia fiscala" adoptata de Guvern este neconstitutionala si a anuntat ca liberalii vor sesiza in acest caz Avocatul Poporului. "Din punctul nostru de vedere, actul normativ care a fost adoptat de Guvern este profund neconstitutional, care instituie…