- Dar e un program de guvernare care va pica, a punctat moderatorul. „Da, dar reflecta obiectivele pe care și le asuma PNL”, a spus Orban, punctand la randul sau ca, totuși, „nu e sigur ca va pica”. „Nu sunt convins ca va pica. De aceea sunt desemnat eu. Exista și posibilitatea ca Guvernul sa fie investit…

- Dacian Ciolos a mentionat ca Alianta USR-PLUS a sustinut inca din 2019 ideea alegerilor parlamentare anticipate pe care o considera "singura soluție pentru a putea readuce stabilitatea politica in Romania". "Stabilitate politica nu inseamna sa ai un guvern minoritar, un guvern care nu poate…

- "Procedura de organizare a alegerilor anticipate depinde de dizolvarea Parlamentului. Cand se vor indeplini conditiile constitutionale pentru dizolvarea Parlamentului si cand presedintele va dizolva Parlamentul - sunt convins ca o va face imediat ce se vor indeplini conditiile constitutionale, Guvernul…

- In sedinta de Guvern de astazi se dezbate si o ordonanta de modificare a legislatiei electorala si sa se reduca termenele in care se pot organiza alegerile. Cabinetul Orban si-a facut calendarul in eventualitatea in care motiunea de cenzura initiata de PSD, citita luni in parlament, va fi adoptata prin…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi ca "fortarea" declansarii alegerilor anticipate, prin asumarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor in doua tururi, ar duce la blocarea administratiei publice si locale din Romania timp de patru luni.Tariceanu a reiterat,…

- Ludovic Orban a anunțat, vineri, dupa o intalnire de o ora cu președintele Klaus Iohannis ca au decis impreuna sa declanșeze procedurile pentru organizarea de alegeri anticipate. „O spun clar, președintele Romaniei și cu mine am hotarat ca cel mai bine pentru Romania este sa declanșam alegeri anticipate”,…

- Ludovic Orban a anunțat astazi, in urma discuțiilor purtate la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, ca au convenit organizarea alegerilor anticipate, susținand ca reprezinta cea mai buna soluție pentru Romania. Care este procedura pentru declanșarea alegerilor anticipate. Demisioneaza Orban?

- Calin Popescu-Tariceanu (ALDE) a spus ca demisia premierului Ludovic Orban, cu scopul declanșarii alegerilor anticipate, ar trebui sa aiba o justificare solida, fiindca ar arunca Romania intr-o noua criza politica.