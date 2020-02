Ludovic Orban: Dacă economia merge bine, se poate face și creșterea pensiilor Premierul Ludovic Orban a amintit in cursul interviului de majorarea pensiilor, un subiect de interes in ultima perioada. Intrebat daca este sigur ca se vor putea majora pensiile in acest an, Ludovic Orban a amintit ca o asemenea decizie trebuie sa țina cont de mai mulți factori: evoluția economiei, ritmul de colectare a veniturilor. Banii pentru majorarea pensiilor sunt prevazuți in buget, a amintit Orban, iar daca economia merge bine, se poate face creșterea pensiilor. Premierul a ținut insa sa explice ce inseamna o economie care merge bine: trebuie sa existe o creștere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

