- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sugereaza ca serviciile secrete romanesti sunt cele care l-au incitat pe Ludovic Orban sa depuna o plangere impotriva premierului Viorica Dancila. Presedintele PSD a mai anuntat ca trei cetateni israelini intentioneaza sa il dea in judecata pe Ludovic Orban pentru cele afirmate…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, ca serviciile secrete romanești sunt implicate in demersul lui Ludovic Orban de a depune plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila, in context afirmand și ca trei cetațeni israelieni vor sa-l dea in judecata pe liderul PNL.”Serviciile…

- Ludovic Orban, la Parchetul General, miercuri dimineața. Președintele PNL ajuns miercuri dimineața la sediul Parchetului General pentru a da declarații, dar spune ca vizita nu are legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva premierului Viorica Dancila și a președintelui PSD Liviu Dragnea. Ludovic…

- Liviu Dragnea a declarat, luni, ca plangerea facuta de Ludovic Orban impotriva premierului Dancila si a sa poate fi considerata un act de "antisemitism institutional", presedintele PSD precizand in acelasi timp ca liderul liberal poate raspunde penal pentru raspandirea de informatii false.

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat joi ca nu a fost inca inregistrata la DIICOT sesizarea formulata de presedintele PNL, Ludovic Orban, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind anumite fapte savarsite de prim ministrul Viorica Dancila si liderul PSD,…

- Lia Olguța Vasilescu a comparat plangerea lui Orban cu tragedia de la Colectiv. Ministrul Muncii l-a acuzat, joi, ca președintele Klaus Iohannis ca vrea „sa dea jos o guvernare legitima aleasa de majoritatea romanilor”. „La ce vor mai da foc ca sa preia guvernarea?”, a spus, joi Lia Olguța Vasilescu,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o plangere penala la Parchetul General impotriva premierului Viorica Dancila, acuzand-o, printre altele, de inalta tradare si uzurparea functiei publice, in legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Intrebat despre acest demers,…