Ludovic Orban dă vestea cea mare! Pensiile și alocațiile vor crește Premierul Ludovic Orban a anunțat, in premiera, ca va crește alocațiile, dar și pensiile. Ultimele nu vor crește insa cu procentele din legea promovata și votata de PSD, 40%! Orban a precizat ca daca ar crește cu 40% punctul de pensie Romania ar putea fi in situația de a nu le mai plati. ”Daca aș face asta, nu aș avea ce cauta in funcția de premier!”, a adaugat liderul PNL. ”Noi vom asigura creșterea pensiilor, vom asigura creșterea alocațiilor. Noi nu le vom crește ca sa nu le putem plati, pentru ca daca aș face asta, nu aș avea ce cauta in funcția de premier.”, a spus Ludovic Orban, la Realitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

