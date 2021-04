Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a lansat un avertisment dur, sambata, catre miniștrii care lanseaza atacuri la adresa premierului Florin Cițu. El a atras atenția ca miniștrii care il ataca pe prim-ministru trebuie sa aiba bagajele facute și demisiile scrise.

- Președintele PSD il acuza pe Ludovic Orban de incalcare a regulamentului pentru ca nu a programat la vot motiunea impotriva ministrului Vlad Voiculescu in termenul regulamentar. El a anunțat, marți seara la Antena 3, ca formațiunea pe care o conduce va declanșa greva paralmentara și ca in acest sens…

- Florin Cițu a fost intrebat, duminica, de jurnaliști daca ministrul Sanatații va fi remaniat. Tema s-ar fi discutat intens in PNL dupa episodul evacuarii pacienților de la Spitalul Foișor, tot mai mulți lideri PNL aratandu-se tot mai nemulțumiți de Vlad Voiculescu. Premierul a evitat sa dea un raspuns…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, a reactionat la acuzatiile lansate de Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii, cu privire la masluirea datelor despre pandemie de catre Guvernul Orban, inainte de alegerile de anul trecut. “Ministrul Sanatatii trebuie sa fie foarte ocupat. Nu comentez un comentariu (sic!).…

- Premierul l-a pus pe Valeriu Gheorghița sa ii trimita o notificare ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, referitor la neplata salariilor angajaților din centrele de vaccinare. Cel mai simplu ar fi fost ca prim-ministrul sa intrebe direct un ministru din cabinetul sau despre situația creata la aceste…

- Scandal la varful PNL, intre liderii marcanți ai partidului, care il acuza pe premierul Florin Cițu ca a scapat fraiele din Guvern cu privire la miniștrii USR-PLUS, iar in privința șefilor de agenții propuși de PNL…iși face propria evaluare. In ședința Biroului Executiv Național al PNL, mai mulți lideri…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul Comitetului Național de Vaccinare, este cel care a sesizat premierul cu privire la publicarea datelor tuturor centrelor de vaccinare de catre ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. Florin Cițu a trimis Corpul de Control al Guvernului peste ministrul Sanatații, fapt care…

- Tinerii de la PSD au facut, luni, un protest in fața Guvernului, unde au montat figurine de cartin pentru cațiva dintre membrii Executivului, dar și pentru Klaus Iohannis și Ludovic Orban. Caricaturile din carton sunt urmatoarele: premierul Florin Cițu are o coasa in mana, vicepremierul Dan Barna cara…