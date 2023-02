Ludovic Orban a declarat, marti, ca a decis sa dea in judecata Biroul permanent al Camerei Deputatilor pentru ca a refuzat constituirea grupului parlamentar al deputatilor independenti de dreapta, relateaza Agerpres. „Am luat decizia sa dau in judecata conducerea Camerei Deputatilor, Biroul permanent, pentru ca pur si simplu isi bate joc de Constitutie, de deciziile […] The post Ludovic Orban da in judecata conducerea Camerei Deputaților pentru ca isi bate joc de Constitutie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .