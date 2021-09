Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a afirmat, sambata la Alba, ca nu si-a dorit aceasta criza politica si nu a fost consultat cu privire la deciziile luate care „au aruncat in aer pur si simplu coalitia”, insa va face tot ce tine de el ca sa se incheie cat mai repede criza si PNL sa ramana principalul partid de guvernare.…

- Ludovic Orban a afirmat, intrebat vineri daca premierul ar trebui sa faca un pas in spate pentru a salva coalitia de guvernare, ca aceasta este o chestiune asupra careia trebuie sa reflecteze Florin Citu. Liderul liberalilor a mai spus ca „grupurile parlamentare ale PNL vor apara Guvernul in fata eventualei…

- ​Ludovic Orban se delimiteaza de Florin Cîțu, acuzând ca plecarea oricarui partid din actuala Coaliție de guvernare lasa „România la cheremul PSD”. El a precizat ca nu va participa la ședința conducerii PNL convocate de tabara Cîțu, el nefiind informat și consultat…

- Orban a subliniat ca scandalul provocat de informația privind condamnarea premierului in SUA, dupa ce a condus sub influența alcoolului, și modul in care acesta a gestionat situația fac rau intregului partid. Liderul PNL a amintit ca, atunci cand și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat, a vorbit…

- Orban a subliniat ca scandalul provocat de informația privind condamnarea premierului in SUA, dupa ce a condus sub influența alcoolului, și modul in care acesta a gestionat situația fac rau intregului partid. Liderul PNL a amintit ca, atunci cand și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat, a vorbit…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni la Realitatea PLUS ca in momentul in care a decis sa candideze la șefia PNL, Florin Cițu a incalcat o ințelegere pe care o aveau cei doi, printre care o ințelegere „legata de o instituție, cand se vacanteaza postul”, cu aluzie la șefia BNR. „Noi am…

- Liderul grupului senatorial al PNL, Virgil Guran, ii critica pe colegii sai de partid care „isi spala rufele” in emisiuni televizate, el sustinand ca „aceste scandaluri nu sunt create de catre echipa Ludovic Orban”. El acuza ca presedinti de filiale sunt „abordati” de catre echipa lui Florin Citu:…

- Diana Șoșoaca și-a inceput discursul in plenul reunit al Parlametului spunandu-i președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban, ca daca ii acorda 2-3 minute „il ajuta sa scape de Cițu”, moment aplaudat de PSD și AUR. ”Am auzit aici de o dictatura care va dura cel puțin 10 ani”, a spus Șoșoaca…