- Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, la Romania Tv ca nu se pune problema unei reintroduceri a starii de urgenta. Premierul a explicat ca starea de alerta ofera autoritatilor instrumente pentru gestionarea crizei sanitare. De asemenea, primul ministru a facut apel la primari sa colaboreze cu autoritatile…

- Romanii nu vor mai fi nevoiți sa ramana inchiși in casa, ca in primele doua luni de la debutul pandemiei, chiar daca inregistram zilnic peste 1.000 de cazuri de coronavirus, susține Ludovic Orban. Totdata, premierul Ludovic Orban anunța ca se vor lua noi masuri de relaxare. "Nu exista un astfel de scenariu.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Orsova, ca nu exista scenariul ca Romania sa se intoarca la starea de urgenta si carantina, afirmand ca situatia este sub control. „Nu exista un astfel de scenariu, dupa cum vedeti, de cinci saptamani am oprit cresterea numarului de infectari, ba chiar am…

