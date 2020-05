Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a subliniat, luni, ca nu se vor redeschide restaurantele și cafenelele de la 15 mai, susținand ca domeniul HoReCa are o contribuție limitata in produsul intern brut, insa a dat totuși un orizont pentru o redeschidere a teraselor. Astfel, premierul contrazice un plan propus de…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, ca Romania va primi 200 de ventilatoare pentru sectiile de Terapie Intensiva, in urma discutiei pe care presedintele Klaus Iohannis a avut-o cu presedintele Donald Trump. Orban spune ca se fac in continuare pregatiri, in eventualitatea unui al doilea…

- "Noi actionam pe doua linii: zilnic monitorizam preturile la raft, prin toti oamenii nostri pe care ii avem in judete, pe de o parte, pe de cealalta parte tinem legatura cu tot ceea ce inseamna mediul asociativ, producatori, procesatori si comercianti si mai ales ceea ce inseamna relatiile intre…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca o discutie pe tema amanarii alegerilor anticipate este prematura, fata de data de 28 iunie convenita, in principiu, dupa consultarile avute cu partidele parlamentare, adaugand ca, in functie de evolutia cazurilor de COVID-19, se vor lua deciziile potrivite.…

- Arbitrajul lui Istvan Kovacs, de la FC Porto - Bayer Leverkusn 1-3(2-5 la general) e acuzat pe nedrept de portughezii de la O Jogo: „N-a fost impartial si a condus slab, desi n-a influentat rezultatul. A gresit in acordarea cartonaselor, inclusiv la lui Tiquinho”. Istvan Kovacs a avut meci greu pe „do…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca nu intelege pe ce texte constitutionale s-a bazat decizia CCR de luni si a afirma ca ”CCR afecteaza atributiile constitutionale ale presedintelui, prin deciziile luate in ultimii ani”. ”Nu putem sa nu constatam un partizanat pro PSD. Personal, nu…

- Premierul Ludovic Orban a transmis ministrilor ca nu trebuie sa le pese de votul efectiv din comisiile parlamentare, de saptamana viitoare, spunandu-le acestora sa trebuie sa fie mandri de ceea ce au facut in cele trei luni de guvernare. El a mai afirmat ca trebuie pusi la punct "obraznicii" care…

- Ludovic Orban a spus ca Bucurestiul este inima Romaniei, care a fost bagata aproape in stop cardiac de o administratie incompetenta, corupta. Orban a laudat-o pe Violeta Alexandru pentru capacitatea de dialoga si pentru empatie. "Am crezut ca greu voi gasi un om care sa munceasca mai mult…