Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a condamnat, vineri, intr-o conferința de presa la Brașov, acțiunile aleșilor locali USR din unele județe, dupa ce s-au inregistrat cazuri de alianțe USR-PSD contra PNL sau chiar demersuri USR de schimbare prin referendum asupra unor primari liberali. „E o coalitie…

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Galati, ca se prezinta "cu incredere" in competitia pentru alegerea presedintelui partidului, fiind "cel mai bun cunoscator al PNL si, in general, al tarii". Intrebat intr-o conferinta de presa daca se considera trecutul sau viitorul PNL, in…

- Dana Budeanu a comentat luni la Antena 3 apelul liderilor coaliției de guvernare Ludovic Orban și Dan Barna ca primarii sa scoata oamenii la vaccinare, in contextul in care in 13 județe nicio persoana nu se afla pe lista de vaccinare. „Probabil sunt considerate județe de imbecili, conform…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anunțat, marți seara, semnarea unei completari la acordul de coaliție, menita sa imbunatațeasca mecanismul de funcționare a acesteia. „Cei ce au pariat ca nu ne vom ințeleg...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca „atunci cand dai declaratii impotriva premierului trebuie sa ai bagajele facute”. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, le-a transmis celor din USR PLUS sa termine acest exercitiu de orgoliu si sa puna in practica obiectivele asumate…

- Liderul PNL Ludovic Orban s-a declarat convins, miercuri, dupa demiterea ministrului Sanatatii, ca se va depasi impasul politic din coalitie. „Opinia mea este ca nu e bine sa porti discutii la cald. Trebuie sa treaca un timp ca fiecare sa analizeze situatia nu pe o baza emotionala. Aici e…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni ca propunerea USR ca ONG-urile sa poata accesa fonduri prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) trebuie „un pic mai serios fundamentata”. Citește și: Florin Cițu: Interzicerea cumulului pensie - salariu de la stat NU va bloca niciu…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democrații vor depune plangeri penale impotriva fostului premier Ludovic Orban, dar și impotriva actualului premier Florin Cițu. De asemenea, aceștia vor depune plangeri impotriva tuturor miniștrilor care au avizat anumite cheltuieli.